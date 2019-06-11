Три подряд эйса Полетаева — лучший момент второго этапа Лиги наций
Международная федерация волейбола представила пятёрку лучших моментов второго игрового уик-энда Лиги наций. Четвёртое место занял затяжной розыгрыш из встречи сборных России и США, который завершился успешной атакой Виктора Полетаева.
Первую позицию заняли три подряд эйса Полетаева в противостоянии с командой Италии.
Видео доступно в «инстаграме» Международной федерации волейбола.
Сборная России на этапе в Уфе одержала три победы, не проиграв ни сета.
В активе подопечных Туомаса Саммельвуо пять побед в шести матчах Лиги наций. В турнирной таблице действующий чемпион занимает четвёртое место.
Матчи третьего этапа с участием сборной России пройдут в Урмии (Иран). 14 июня россияне сыграют с поляками, 15-го — с канадцами, 16-го — с иранцами.
Матчи Лиги наций в Уфе посетили почти 30 тыс. человек
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