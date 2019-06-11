Бровкина: видимо, с мечтой стать журналисткой я распрощалась

Волейболистки калининградского «Локомотива» Валерия Шевчук и Юлия Бровкина рассказали, куда планируют поступать. Подопечные Андрея Воронкова в минувшем сезоне завоевали серебро Суперлиги.
«Вариантов несколько. Скорее всего, в Калининграде в филиал РАНХиГС. Вместе с Юлей…» — цитирует Шевчук официальный сайт клуба.
«Распрощалась ли с мечтой стать журналисткой? Видимо, да. Учиться хочу вместе с Лерой… Не брошу же я её. А журналистика? Где потом работать, полученные знания применять? В жизни так всё быстро меняется, в том числе и в СМИ. И не понятно, какими они будут дальше. А писать я и дальше буду. Для себя!
Здорово, конечно, что мы заняли второе место, вышли в Лигу чемпионов. Вот только играть нам с Лерой хочется побольше, ведь времени на площадке мы проводили не так много", — сказала Бровкина.
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