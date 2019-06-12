Тренер: у сборной Южной Кореи был шанс победить Россию

Главный тренер женской сборной Южной Кореи Стефано Лаварини прокомментировал поражение в матче с командой России на этапе Лиги наций в Перудже (Италия) со счётом 1:3 (23:25, 25:15, 20:25, 17:25).
«В первом сете мы упустили все хорошие возможности, которые создали. Во второй партии мы сыграли лучше, а у России возникли проблемы с приёмом. Очень жаль, что так сложился третий сет. Мы начали его с нужным настроем, но когда Россия вернулась в игру, мы стали ошибаться. Нам нужно работать, чтобы сохранять позитивные вещи в своей игре.
В четвёртом сете мы уже были на спаде, соперницы победили. Очень жаль, потому что у нас был шанс выиграть этот матч", — приводит слова Лаварини официальный сайт FIVB.
Сегодня, 12 июня, россиянки сыграют с командой Болгарии. Сборная Южной Кореи встретится с итальянками.
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