Тренер: у сборной Южной Кореи был шанс победить Россию

Главный тренер женской сборной Южной Кореи Стефано Лаварини прокомментировал поражение в матче с командой России на этапе Лиги наций в Перудже (Италия) со счётом 1:3 (23:25, 25:15, 20:25, 17:25).

«В первом сете мы упустили все хорошие возможности, которые создали. Во второй партии мы сыграли лучше, а у России возникли проблемы с приёмом. Очень жаль, что так сложился третий сет. Мы начали его с нужным настроем, но когда Россия вернулась в игру, мы стали ошибаться. Нам нужно работать, чтобы сохранять позитивные вещи в своей игре.

В четвёртом сете мы уже были на спаде, соперницы победили. Очень жаль, потому что у нас был шанс выиграть этот матч", — приводит слова Лаварини официальный сайт FIVB.

Сегодня, 12 июня, россиянки сыграют с командой Болгарии. Сборная Южной Кореи встретится с итальянками.