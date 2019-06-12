Экс тренер «Енисея» призвал FIVB помочь его сыну в конфликте с клубом из Ирана

Бывший главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица поддержал своего сына Драгана, который не получил зарплату за время выступлений в иранском клуба «Урмия». Драган покинул клуб два года назад, а год назад выиграл судебное дело против него, но денег так и не получил.



«FIVB, вам надо принимать меры в отношении клубов, которые отказываются платить игрокам, тренерам и персоналу. „Урмия“ — под санкциями, но продолжает выступать, ничего не боясь. Иранская федерация а Азиатская конфедерация волейбола бессильны.

Национальные федерации, как в других видах спорта, должны иметь право применять санкции к клубам — снимать очки, запрещать трансферы. В странах, где выступают клубы-нарушители, не могут проводиться международные соревнования. Ситуацию нужно изменить", — цитирует Травицу World of Volley.