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Стало известно расписание матчей мужской сборной России на Кубке мира–2019

Стало известно расписание матчей мужской сборной России на Кубке мира–2019
Волейбол / Сборная России 0

Представлено полное расписание матчей Кубка мира среди мужских сборных, который пройдёт с 1 по 15 октября в Японии. В турнире примут участие 12 команд.

В отличие от предыдущих розыгрышей на нынешнем Кубке мира не будут разыграны путёвки на Олимпийские игры.

Расписание матчей сборной России
1 октября. Нагано. 08:00 мск. Россия – Иран.
2 октября. Нагано. 08:00. Россия – Канада.
4 октября. Нагано. 08:00. Россия – Австралия.
5 октября. Нагано. 08:00. Россия – Бразилия.
6 октября. Нагано. 05:00. Россия – Египет.
9 октября. Хиросима. 09:00. Россия – Польша.
10 октября. Хиросима. 13:20. Япония – Россия.
11 октября. Хиросима. 09:00. Россия – Италия.
13 октября. Хиросима. 05:00. Россия – Аргентина.
14 октября. Хиросима. 05:00. Россия – США.
15 октября. Хиросима. 08:00. Россия – Тунис.

Победитель определится по итогам кругового турнира.

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