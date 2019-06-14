Стало известно расписание матчей мужской сборной России на Кубке мира–2019

Представлено полное расписание матчей Кубка мира среди мужских сборных, который пройдёт с 1 по 15 октября в Японии. В турнире примут участие 12 команд.

В отличие от предыдущих розыгрышей на нынешнем Кубке мира не будут разыграны путёвки на Олимпийские игры.

Расписание матчей сборной России

1 октября. Нагано. 08:00 мск. Россия – Иран.

2 октября. Нагано. 08:00. Россия – Канада.

4 октября. Нагано. 08:00. Россия – Австралия.

5 октября. Нагано. 08:00. Россия – Бразилия.

6 октября. Нагано. 05:00. Россия – Египет.

9 октября. Хиросима. 09:00. Россия – Польша.

10 октября. Хиросима. 13:20. Япония – Россия.

11 октября. Хиросима. 09:00. Россия – Италия.

13 октября. Хиросима. 05:00. Россия – Аргентина.

14 октября. Хиросима. 05:00. Россия – США.

15 октября. Хиросима. 08:00. Россия – Тунис.

Победитель определится по итогам кругового турнира.