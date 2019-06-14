Стало известно расписание матчей мужской сборной России на Кубке мира–2019

Представлено полное расписание матчей Кубка мира среди мужских сборных, который пройдёт с 1 по 15 октября в Японии. В турнире примут участие 12 команд.
В отличие от предыдущих розыгрышей на нынешнем Кубке мира не будут разыграны путёвки на Олимпийские игры.
Расписание матчей сборной России
1 октября. Нагано. 08:00 мск. Россия – Иран.
2 октября. Нагано. 08:00. Россия – Канада.
4 октября. Нагано. 08:00. Россия – Австралия.
5 октября. Нагано. 08:00. Россия – Бразилия.
6 октября. Нагано. 05:00. Россия – Египет.
9 октября. Хиросима. 09:00. Россия – Польша.
10 октября. Хиросима. 13:20. Япония – Россия.
11 октября. Хиросима. 09:00. Россия – Италия.
13 октября. Хиросима. 05:00. Россия – Аргентина.
14 октября. Хиросима. 05:00. Россия – США.
15 октября. Хиросима. 08:00. Россия – Тунис.
Победитель определится по итогам кругового турнира.
- 14 июня 2019
-
10:08
-
09:02
- 13 июня 2019
-
23:21
-
17:53
-
16:45
-
15:13
-
14:12
-
13:22
-
12:04
-
11:06
-
10:03
-
09:02
- 12 июня 2019
-
19:38
-
18:14
-
16:00
-
15:18
-
14:27
-
13:02
-
12:00
-
11:14
-
10:04
-
09:04
-
01:08
- 11 июня 2019
-
20:18
-
17:14
-
16:57
-
16:02
-
15:12
-
15:03
-
14:33
-
13:10
-
12:13
-
11:13
-
10:06
-
09:05