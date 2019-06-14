Дик Коой покинул московское «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с голландским доигровщиком Диком Кооем. Он выступал за столичную команду с 2017 года. За два прошедших сезона голландец пропустил только одну игру команды.
Всего на счету Дика 81 матч за московское «Динамо», в которых он набрал 993 очка (817 очка в атаке, 62 на блоке, 114 эйсов).
«Мы благодарим Дика за два блистательных сезона, проведенных в нашей команде, и желаем успешного выступления в новом клубе», — говорится в сообщении.
В мае итальянские СМИ сообщают, что Коой может перейти в итальянскую «Модену». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром столичной команды, занявшей седьмое место в Суперлиге.
Ранее Дик выступал за «Омниворлд Алмере» (Нидерланды), «Ортек Роттердам» (Нидерланды), «Модену» (Италия), «Мачерату» (Италия), «Заксу» (Польша) и «Халкбанк» (Турция).
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