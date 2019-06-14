Кирикелла: первая цель сборной Италии достигнута

Блокирующая сборной Италии Кристина Кирикелла поделилась впечатлениями от победы в матче с командой России в Лиге наций со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:21).

«Мы очень рады попаданию в „Финал шести“, теперь можем продолжать работать над улучшением игры без лишнего напряжения. Наша первая цель достигнута. Теперь повышаем планку и концентрируемся на финале, где сыграют лучшие сборные мира. Наш сезон получается долгим и напряжённым. Мы будем продолжать двигаться вперёд шаг за шагом», — приводит слова Кирикеллы официальный сайт Международной федерации волейбола.



Сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице, команда России — 14-е. Подопечные Вадима Панкова потеряли шансы на выход в «Финал шести».

Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций