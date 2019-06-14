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Мужская сборная России победила Польшу в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России победила Польшу в волейбольной Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России в стартовом матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия обыграла команду Польши со счётом 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19). Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта шестая победа в семи встречах турнира. Действующие чемпионы мира поляки потерпели третье поражение.

Лига наций. Мужчины. Третий этап. Первый тур. Урмия, Иран
Россия — Польша — 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).

Завтра, 15 июня, россияне сыграют с канадцами, 16-го — с иранцами.

После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).

Лига наций (м)
14 июня 2019, пятница. 14:00 МСК
Россия
3 : 1
24:26, 25:20, 25:22, 25:19
Польша
Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций
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