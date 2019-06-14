Мужская сборная России победила Польшу в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России в стартовом матче третьего этапа волейбольной Лиги наций в иранском городе Урмия обыграла команду Польши со счётом 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19). Для подопечных Туомаса Саммельвуо эта шестая победа в семи встречах турнира. Действующие чемпионы мира поляки потерпели третье поражение.

Лига наций. Мужчины. Третий этап. Первый тур. Урмия, Иран

Россия — Польша — 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).

Завтра, 15 июня, россияне сыграют с канадцами, 16-го — с иранцами.

После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяин финала).