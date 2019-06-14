«Югра-Самотлор» продлила контракт с диагональным сборной Австралии
Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта на один сезон с диагональным сборной Австралии Линкольном Уильямсом. Линкольн пополнил состав «Югры-Самотлор» в феврале 2019 года.
В прошедшем розыгрыше российской Суперлиги австралийский волейболист сыграл за «чёрно-жёлтых» 14 матчей и набрал 232 очка, став лучшим бомбардиром команды.
В мае сообщалось, что Линкольн покинет нижневартовскую команду.
Ранее Уильямс выступал в чемпионатах Швеции, Германии, Италии и Польши. За сборную Австралии он играл на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате мира 2018 года.
В переходных матчах подопечные Валерия Пясковского трижды обыграли «Нефтяник» (Оренбург) и сохранили прописку в Суперлиге.
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