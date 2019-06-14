Матиенко: без «железа» не могу прожить больше недели

Связующая Анна Матиенко прокомментировала переход в санкт-петербургскую «Ленинградку» и рассказала о прошедшем отпуске. Ранее она защищала цвета краснодарского «Динамо».
«Я считаю, что переход в новый клуб всегда даёт некий вызов самому себе. Хочется показать себя с максимально результативной стороны.
Для меня Санкт-Петербург всегда был и остаётся местом моего душевного подъёма, невзирая на погоду и малое количество солнечных дней. Ожидаю, что с 1 июля у меня будет состояние эйфории, которое будет вести к поставленным целям. А планы самые житейские: найти квартиру максимально близко к залу, наладить быт и начать подготовку к новому сезону. Уже соскучилась по волейболу.
В моём распоряжении был один месяц, который я провела дома, в Одинцово. Встречалась с друзьями, много гуляла по Москве, уделяла время своему хобби и, конечно же, регулярно ходила в фитнес. Без «железа» не могу прожить больше недели", — цитирует Матиенко официальный сайт клуба.
«Ленинградка» заняла восьмое место в прошедшем розыгрыше Суперлиги.
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