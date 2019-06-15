Российские «пляжники» Лямин и Мыськив — в 1/4 финала Мирового тура в Варшаве

В Варшаве (Польша) проходит этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив в 1/8 финала нанесли поражение немцам Юлиусу Толе и Клеменсу Виклеру со счётом 16:21, 21:17, 15:13.

В четвертьфинале дуэт из России сыграет с представителями Бразилии Эвандро Гонсалвешем и Бруно Шмидтом.

Напомним, во втором раунде плей-офф выступают ещё две российские пары. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский встретятся с катарским дуэтом Шериф Юнусс/Ахмед Тиджан, а Илья Лешуков и Константин Семёнов сразятся с испанцами Пабло Эррерой и Адрианом Гавирой.

В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в четвертьфинале сыграют с бразильянками Марией Антонелли и Кэрол.