Сиволап и Ярзуткин проиграли в финале этапа Мирового тура в Греции

На острове Иос (Греция) прошёл этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Российские «пляжники» Максим Сиволап и Артём Ярзуткин стали обладателями серебряных медалей.
В финальном матче россияне проиграли представителям Франции Флориану Жосслену и Жереми Сильвестру со счётом 1:2 (16:21, 21:15, 12:15). Бронзовыми призёрами стали чехи Давид Ленц и Филип Хабр.
По итогам квалификации из борьбы выбыли три российских дуэта: Антон Кислицын/Даниил Кувичка, Андрей Болгов/Владислав Ермилов и Пётр Бахнарь/Юрий Богатов.
Вчера, 16 июня, россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве. В матче за третье место они обыграли соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского со счётом 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).
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