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Саммельвуо: у Клюки небольшие проблемы с ногой

Саммельвуо: у Клюки небольшие проблемы с ногой
Волейбол / Сборная России 0

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал изменения в составе, которые были сделаны в игре заключительного тура третьего этапа Лиги наций с Ираном. Россияне уступили со счётом 0:3 (20:25, 24:26, 23:26).

«Что касается Клюки, то у него небольшие проблемы с ногой. Мы решили не рисковать. Это не тот случай. В остальном я не вижу никаких проблем. У нас большая команда, любой может выйти.

Почему решил дать шанс Власову? Я доверяю каждому из тех, кого вызвал в сборную. Вижу, как ребята работают на тренировках, и уверен, что каждый может сыграть в любом матче», — приводит слова Саммельвуо «Спорт-экспресс».

Сборная Ирана занимает первое место в турнирной таблице, команда России — четвёртое.

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