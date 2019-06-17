Саммельвуо: у Клюки небольшие проблемы с ногой
Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал изменения в составе, которые были сделаны в игре заключительного тура третьего этапа Лиги наций с Ираном. Россияне уступили со счётом 0:3 (20:25, 24:26, 23:26).
«Что касается Клюки, то у него небольшие проблемы с ногой. Мы решили не рисковать. Это не тот случай. В остальном я не вижу никаких проблем. У нас большая команда, любой может выйти.
Почему решил дать шанс Власову? Я доверяю каждому из тех, кого вызвал в сборную. Вижу, как ребята работают на тренировках, и уверен, что каждый может сыграть в любом матче», — приводит слова Саммельвуо «Спорт-экспресс».
Сборная Ирана занимает первое место в турнирной таблице, команда России — четвёртое.
Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций
Россия сдалась под натиском трибун. Но в поражении нет ничего страшного
Российские волейболисты проиграли Ирану в трёх сетах. И ладно: глобальные задачи у команды Саммельвуо совсем другие.
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