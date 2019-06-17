Саммельвуо: у Клюки небольшие проблемы с ногой

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал изменения в составе, которые были сделаны в игре заключительного тура третьего этапа Лиги наций с Ираном. Россияне уступили со счётом 0:3 (20:25, 24:26, 23:26).

«Что касается Клюки, то у него небольшие проблемы с ногой. Мы решили не рисковать. Это не тот случай. В остальном я не вижу никаких проблем. У нас большая команда, любой может выйти.



Почему решил дать шанс Власову? Я доверяю каждому из тех, кого вызвал в сборную. Вижу, как ребята работают на тренировках, и уверен, что каждый может сыграть в любом матче», — приводит слова Саммельвуо «Спорт-экспресс».

Сборная Ирана занимает первое место в турнирной таблице, команда России — четвёртое.

Мужская сборная России — четвёртая в турнирной таблице Лиги наций