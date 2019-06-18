Капитан сборной Нидерландов: сборная России в любом случае очень сильна

Капитан сборной Нидерландов Марет Балкестейн-Гротхюэс поделилась ожиданиями от пятого этапа Лиги наций, который пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 20 июня. Соперниками голландок будут команды США, России и Таиланда.



«В сборную Нидерландов возвращаются основные игроки, что не может не радовать. Про россиянок могу сказать, что эта команда в любом случае очень сильна. Хотя у хозяек сейчас очень молодой состав. При этом мы должны концентрироваться на своей игре, а не судить противников», — приводит слова волейболистки официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице сборная Нидерландов занимает 12-е место. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала). Сборная России потеряла шансы на выход в «Финал шести».

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