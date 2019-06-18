Капитан сборной Нидерландов: сборная России в любом случае очень сильна

Капитан сборной Нидерландов Марет Балкестейн-Гротхюэс поделилась ожиданиями от пятого этапа Лиги наций, который пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 20 июня. Соперниками голландок будут команды США, России и Таиланда.
«В сборную Нидерландов возвращаются основные игроки, что не может не радовать. Про россиянок могу сказать, что эта команда в любом случае очень сильна. Хотя у хозяек сейчас очень молодой состав. При этом мы должны концентрироваться на своей игре, а не судить противников», — приводит слова волейболистки официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
В турнирной таблице сборная Нидерландов занимает 12-е место. В финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, выйдут шесть команд, включая сборную Китая (хозяин финала). Сборная России потеряла шансы на выход в «Финал шести».
- 18 июня 2019
-
10:09
-
09:43
-
09:12
-
09:07
- 17 июня 2019
-
21:47
-
16:24
-
16:00
-
15:12
-
14:42
-
14:31
-
14:21
-
14:17
-
13:06
-
12:48
-
12:14
-
11:25
-
10:44
-
10:22
-
10:10
-
09:45
-
09:04
-
01:02
- 16 июня 2019
-
20:22
-
19:07
-
16:53
-
15:06
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:48
-
12:27
-
11:45
- 15 июня 2019
-
20:19
-
19:49
-
16:09