Бондарь: уход Кошкина — большая потеря для «Енисея»

Доигровщица Ксения Бондарь прокомментировала решение подписать контракт с «Сахалином». Она выступала за команду из Южно-Сахалинска в сезоне-2016/17. В минувшем сезоне Ксения защищала цвета санкт-петербургской «Ленинградки».

«В первую очередь с удовольствием хочу ещё раз поработать с Александром Кошкиным. По моему мнению, это большая потеря для „Енисея“. „Сахалин“ для меня уже знаком. Спасибо этой команде, что помогла мне вернуться после декрета в 2016 году. От нового сезона жду дружный коллектив и выполнения задач, которые перед нами поставят», — приводит слова Бондарь официальный сайт «Сахалина».

В Суперлиге «Сахалин» занял девятое место. В минувшем сезоне клуб тренировал Денис Матвеев. Он был уволен в марте в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Ляпугин. В мае команду возглавил Александр Кошкин, ранее работавший с красноярским «Енисеем».