Халецкая: это мой первый опыт выступления за сборную, эмоции зашкаливают

Диагональная краснодарского «Динамо» и сборной России Мария Халецкая рассказала о настрое национальной команды на пятый этап Лиги наций, который пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 20 июня.

«В сборной все работают на большом энтузиазме, поэтому настроение в команде хорошее, атмосфера – рабочая. Тем более что ближайшую игровую неделю мы проведём на родине, и это не может не радовать.



Это мой первый опыт выступления за главную команду страны. И мои внутренние эмоции зашкаливают! Иногда я очень волнуюсь, а иногда берёт такая спортивная злость, что хочется забить мяч так, чтобы пробил площадку!



Мы активно следим за выступлением нашей мужской сборной в Лиге наций. Наши парни отлично выступили на домашнем этапе, одержав максимальное количество побед. Их фантастически поддержали болельщики на трибунах уфимской арены! Вот и нам хочется равняться на наших парней, хочется наконец порадовать своих болельщиков большими победами!



Конечно, у нас пока не всё получается в игре, но мы выходим на площадку играть с большим желанием и горящими глазами. И в Екатеринбурге, уверена, мы сыграем на максимуме своих возможностей!» — цитирует Халецкую официальный сайт краснодарского «Динамо».

В Екатеринбурге сборная России сыграет с командами США, Таиланда и Нидерландов.

Оглашён состав женской сборной России на этап Лиги наций в Екатеринбурге