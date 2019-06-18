Лазаренко: хотели выиграть у США, но соперницы нас просто задавили

Центральная блокирующая сборной России Ангелина Лазаренко осталась разочарована результатом матча предварительного этапа Лиги наций с командой США, в котором россиянки проиграли со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).
«В первой партии играли хорошо, показали то, что хотели. Мы вообще хотели выиграть, порадовать болельщиков, они нас поддерживают, супер атмосфера. Я в России ещё не играла в такой атмосфере. В третьей партии было давление, борьба, нас просто задавили соперницы. Мы старались, ничего больше не могу сказать. Сделали всё, что могли», — передаёт слова Лазаренко корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
В настоящий момент сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав три победы и проиграв в 10 матчах. Лидирует команда Бразилии (31 очко).
- 18 июня 2019
-
20:37
-
20:27
-
18:50
-
18:05
-
17:31
-
17:11
-
16:58
-
16:39
-
16:08
-
15:25
-
14:25
-
13:40
-
13:32
-
13:16
-
13:09
-
12:25
-
11:54
-
11:39
-
11:16
-
10:09
-
09:43
-
09:12
-
09:07
- 17 июня 2019
-
21:47
-
16:24
-
16:00
-
15:12
-
14:42
-
14:31
-
14:21
-
14:17
-
13:06
-
12:48
-
12:14
-
11:25