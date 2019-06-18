Лазаренко: хотели выиграть у США, но соперницы нас просто задавили

Центральная блокирующая сборной России Ангелина Лазаренко осталась разочарована результатом матча предварительного этапа Лиги наций с командой США, в котором россиянки проиграли со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).

«В первой партии играли хорошо, показали то, что хотели. Мы вообще хотели выиграть, порадовать болельщиков, они нас поддерживают, супер атмосфера. Я в России ещё не играла в такой атмосфере. В третьей партии было давление, борьба, нас просто задавили соперницы. Мы старались, ничего больше не могу сказать. Сделали всё, что могли», — передаёт слова Лазаренко корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

В настоящий момент сборная России занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав три победы и проиграв в 10 матчах. Лидирует команда Бразилии (31 очко).