Ларссон рассказала, какая задача стоит перед сборной США по волейболу

Волейболистка сборной США Джордан Ларссон прокомментировала победу над командой России со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) в матче предварительного этапа Лиги наций в Екатеринбурге.

«Очень рада вернуться в Россию, видеть знакомые лица на площадке сегодня, очень круто! Не думаю, что мы показали свой лучший волейбол, наша задача быть лучше от игры к игре. Турнир очень длинный, очень сложный, поэтому наша задача — играть лучше. Я играла без пауз, это очень трудно. Танцы от запасных (смеётся)? Это классно, это заряжает команду энергией. Мы говорим об этом перед матчами, немного обсуждаем, что и когда будем делать. Кто главный в этом? Не знаю (улыбается)», — передаёт слова Ларссон корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.