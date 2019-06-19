Романова: в двух сетах мы вели в счёте, но не поверили в себя
Волейболистка сборной России Татьяна Романова прокомментировала поражение в матче с командой США на пятом этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 18:25).
«В двух сетах мы вели в счёте, но не поверили в себя. Мы допустили много ошибок и не смогли собраться в нужный момент. Ошибки не дали нам возможности развить своё преимущество. Сборная США — отлично организованная команда. Соперницы были дисциплинированны, они знали, как нужно обороняться в матче с нами», — приводит слова Романовой официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сборная США гарантировала себе выход в «Финал шести». Подопечные Вадима Панкова потеряли шансы на участие в финальном раунде по итогам четвёртого этапа.
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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