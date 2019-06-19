Стали известны все участники «Финала шести» женской Лиги наций

По итогам шести матчей второго тура заключительного этапа Лиги наций определились все команды, которые продолжат борьбу в «Финале шести» Лиги наций. Это сборные Бразилии, Китая, США, Италии, Турции и Польши.
За тур до финиша предварительного этапа команда Польши, занимающая шестое место в турнирной таблице, на две победы опережает ближайших преследователей — Японию, Бельгию и Доминиканскую Республику.
Сборная России сегодня, 19 июня, играет с командой Таиланда. Подопечные Вадима Панкова потеряли шансы на выход в «Финал шести» по итогам четвёртого этапа Лиги наций.
Финальный раунд состоится в Нанкине (Китай) с 3 по 7 июля. Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли сборную Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).
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