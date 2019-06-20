Бывший игрок «Ярославича» будет выступать во втором дивизионе Франции

Российский доигровщик Егор Логунов будет выступать в клубе второго дивизиона чемпионата Франции «Плесси-Робинсон», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне клуб занял пятое место в Лиге B.

27-летний Логунов ранее выступал за «Ярославич» (2009-2012, 2014-2016), «Дагестан» (2016/17) и «Грозный» (2017-2019). В составе ярославской команды он провёл два сезона в Суперлиге (2012-2014), сыграв 29 матчей.

12 января 2013 года Егор установил личный рекорд результативности, набрав 22 очка в матче с кемеровским «Кузбассом» (2:3).



В составе молодёжной сборной России Логунов стал бронзовым призёром чемпионата мира U23 (2013).

«Ярославич» по итогам минувшего сезона покинул Суперлигу, «Кузбасс» впервые стал чемпионом.