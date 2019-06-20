Стальная: любая волейболистка хотела бы оказаться в «Локомотиве»

Диагональная Анастасия Стальная прокомментировала подписание контракта с калининградским «Локомотивом». 21-летняя волейболистка ранее выступала в «Факеле» (Новый Уренгой), московском «Луче», череповецкой «Северянке» и челябинском «Динамо-Метар».
«Согласилась сразу. Перед клубом стоят большие задачи. И мне, молодому игроку, будет чему и у кого поучиться. Вообще, думаю, что любая волейболистка хотела бы оказаться в «Локомотиве». На домашних играх команды потрясающая атмосфера! Я ведь в минувшем сезоне играла в Калининграде против ««Локо» за «Динамо-Метар». Обстановка в «Янтарном» была просто фантастической. Болельщики отличные! Ничего подобного в России я не видела! Да и сам Калининград мне понравился. Приятный город!
Общалась ли с Андреем Воронковым? Конечно. Но о «Локомотиве» практически не говорили. Сейчас у всех мысли о сборной. О том, чтобы успешно выступить на Универсиаде в Италии. Подготовку мы начали всего лишь несколько дней назад. Однако уже сейчас могу сказать, что Андрей Геннадьевич – отличный специалист. Тренировочный процесс выстроен у нас очень чётко. И – дисциплина!» — цитирует Стальную официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Анастасия в составе «Динамо-Метар» провела в российской Суперлиге 25 матчей, набрала 123 очка (из них 16 – на блоке), а также сделала 14 эйсов.
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