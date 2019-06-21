Тренер женской сборной России: сейчас патриотизм немного ушёл

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников рассказал о трудностях с формированием состава команды и оценил уровень Суперлиги.

«Мы всех ждём в сборной, всех приглашаем. Здесь другой вопрос – кто готов сейчас. За сборную должны играть люди, которые хотят и готовы биться, чтобы был хороший микроклимат в коллективе. Потому что приходить отбывать номер – зачем? Но это вообще глубокий вопрос. Сейчас патриотизм немного ушёл. У нас-то советская школа, и мы думали, что если у тебя герб на груди, то ты не имеешь права играть спустя рукава и не переживать. Это я сейчас не применительно к каким-то игрокам, а в целом про положение дел.



Уровень чемпионата России сейчас понизился, борьбу за медали ведут два-три клуба, остальные решают свои локальные задачи. Тут и экономика сыграла свою роль. Нам надо дождаться хорошей подрастающей молодёжи.



Нужна конкуренция. Но не все клубы могут позволить себе суперигроков. Мы работаем в основном с молодёжью. В плане наличия качественных игроков мы не можем тягаться с другими клубами, поэтому стараемся обучать молодых. Учим игре, тому, что надо делать на площадке. А дальше многое зависит от игрока. Часто люди из молодёжных сборных потом теряются. Тут имеет значение профессионализм. Как в фильме „Чемпионы“ была хорошая фраза: „К финишу первым приходит тот, кто последним выходит из бассейна“. Помимо того, что мы даём, сами игроки должны самосовершенствоваться. Сейчас мы проигрываем в физике. Значит, игроки должны себя тоже поддерживать в форме, даже в отпуске», — цитирует Красильникова «Спорт-экспресс».

В Лиге наций сборная России выиграла 3 матча из 15 и заняла 14-е место.