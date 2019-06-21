Тренер женской сборной России: нас поставили на колени

Старший тренер женской сборной России Александр Красильников прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге наций. Россиянки выиграли лишь 3 матча из 15 и заняли 14-е место в турнирной таблице.

На заключительном этапе в Екатеринбурге сборная России проиграла командам США, Таиланда и Нидерландов.

«Мы уступаем всем по физике, это сказалось в первую очередь. На сборах будем нагружать. И, конечно, всё это потянуло за собой психологию, плюс у нас очень много дебютанток, для которых Лига наций – слишком сильный турнир. Сказывается то, что уровень чемпионата России снизился, на победу претендуют две-три команды. В Екатеринбурге нас поставили на колени. Надо с них вставать», — приводит слова Красильникова «Спорт-экспресс».

Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций