Тренер женской сборной России: нас поставили на колени
Старший тренер женской сборной России Александр Красильников прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге наций. Россиянки выиграли лишь 3 матча из 15 и заняли 14-е место в турнирной таблице.
На заключительном этапе в Екатеринбурге сборная России проиграла командам США, Таиланда и Нидерландов.
«Мы уступаем всем по физике, это сказалось в первую очередь. На сборах будем нагружать. И, конечно, всё это потянуло за собой психологию, плюс у нас очень много дебютанток, для которых Лига наций – слишком сильный турнир. Сказывается то, что уровень чемпионата России снизился, на победу претендуют две-три команды. В Екатеринбурге нас поставили на колени. Надо с них вставать», — приводит слова Красильникова «Спорт-экспресс».
Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций
Игрок сборной Нидерландов: мы доминировали на протяжении всей игры с Россией
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