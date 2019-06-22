Итальянский тренер стал ассистентом Брянского в московском «Динамо»

Итальянский специалист Серджио Бузато, входящий в тренерский штаб сборной России, назначен ассистентом главного тренера московского волейбольного клуба «Динамо» Константина Брянского. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

53-летний Бузато работает в российском волейболе с начала 2000-х. В сборной России он входил в тренерские штабы Геннадия Шипулина, Зорана Гаича, Владимира Алекно, Андрея Воронкова, Сергея Шляпникова и Туомаса Саммельвуо. Ассистировал Алекно на победной Олимпиаде — 2012, а также на Играх-2016.

На клубном уровне Бузато работал помощником в московском «Динамо» (2004—2007), уфимском «Урале» (2009—2011), казанском «Зените» (2011/12) и «Зените» Санкт-Петербург (2017/18). В январе 2012 года стал главным тренером «Факела», заменив Шляпникова. В итоге в 1/8 финала открытого чемпионата России «Факел» проиграл харьковскому «Локомотиву».

На родине Бузато был тренером-статистиком в «Падове» (1998—2003) и вторым тренером в «Трентино» (2007—2010), который в тот период дважды выиграл Лигу чемпионов и один раз — клубный чемпионат мира.

В ходе прошлого сезона ассистентами Брянского в «Динамо» были Александр Чёрный и Игорь Чутчев. Они переведены в возрождённую команду «Динамо-2», которая будет выступать в высшей лиге А. Чутчев будет главным тренером команды, Чёрный — его помощником.

«Динамо» в прошлом сезоне заняло седьмое место в чемпионате России.