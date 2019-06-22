Кобзарь: Россия проиграла Германии первый сет из-за неуверенного начала игры

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал победу над Германией со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14) в первом матче четвёртого этапа Лиги наций. Встреча прошла в бразильском городе Куяба.

«Сложный матч. Мы начали не так уверенно, как планировали, поэтому уступили в первом сете. Но после этого мы нашли свою игру и в итоге смогли победить», — приводит слова Кобзаря официальный сайт соревнований.

В следующем туре российская команда завтра, 23 июня, сыграет со сборной Болгарии, а на следующий день проведёт поединок с Бразилией.

В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйка финала).