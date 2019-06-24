Дал Зотто: чтобы победить Россию, нам надо было сыграть на высочайшем уровне
Главный тренер мужской сборной Бразилии Ренан Дал Зотто прокомментировал победу в матче с командой России на этапе Лиги наций в Куябе со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 28:26).
«Мы ожидали непростого поединка. Чтобы победить, нам нужно было сыграть на высочайшем уровне. Мы начали матч, испытывая некоторое напряжение. У нас возникли трудности с приёмом, но затем в ключевых моментах мы смогли сохранить концентрацию.
Болельщики сыграли очень важную роль. Они не переставали нас поддерживать. В третьем сезоне болельщики очень сильно помогли нам», — приводит слова тренера официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сборная Бразилии занимает первое место в турнирной таблице, команда России — четвёртое.
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