Талес Осс: россияне сильнее нас физически, но наши умения оказались лучше

Либеро сборной Бразилии Талес Осс прокомментировал победу в матче с командой России на этапе Лиги наций в Куябе со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 28:26).

«Мы начали игру остро, но у нас возникли трудности с приёмом, что является моей работой на площадке. После того как мы стабилизировали ситуацию, смогли улучшить уровень своей игры. Соперники сильнее нас физически, но наши умения оказались лучше. Когда наша подача пробивала их приём, у нас появлялось больше возможностей набирать очки. Это стало ключом к победе», — приводит слова Осса официальный сайт Международной федерации волейбола.

Сборная Бразилии занимает первое место в турнирной таблице, команда России — четвёртое. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

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