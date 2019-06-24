Воронкова, Курило и Галкина вызваны на сбор перед олимпийской квалификацией
Волейболистки калининградского «Локомотива» — доигровщицы Ирина Воронкова и Маргарита Курило, а также либеро Алла Галкина — вызваны на сбор национальной команды для подготовки к матчам олимпийского отбора и Кубка губернатора Калининградской области.
Оба турнира пройдут в Калининграде. Кубок губернатора состоится 24-26 июля. Олимпийский отборочный турнир пройдёт 2-4 августа.
Игроки «Локомотива» также были включены в молодёжную и студенческую сборные России. Доигровщица Валерия Шевчук и блокирующая Юлия Бровкина готовятся к первенству мира среди молодёжных команд.
Связующая Дарья Рысева, блокирующая Валерия Зайцева и диагональная Анастасия Стальная будут готовиться к Универсиаде в Неаполе (Италия), сообщает официальный сайт клуба.
Карполь рассказал, чего не хватает женской сборной России
- 24 июня 2019
-
14:05
-
13:09
-
12:44
-
12:08
-
11:48
-
11:23
-
10:20
-
09:19
-
05:29
- 23 июня 2019
-
16:32
-
13:45
-
12:38
-
10:37
-
09:02
-
01:31
- 22 июня 2019
-
17:55
-
14:58
-
13:35
-
12:31
-
02:12
-
00:17
- 21 июня 2019
-
21:08
-
19:27
-
16:09
-
15:37
-
14:26
-
13:15
-
12:20
-
11:20
-
10:09
-
09:05
- 20 июня 2019
-
19:34
-
19:28
-
18:26
-
16:44
Партнерский контент