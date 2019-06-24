Воронкова, Курило и Галкина вызваны на сбор перед олимпийской квалификацией

Волейболистки калининградского «Локомотива» — доигровщицы Ирина Воронкова и Маргарита Курило, а также либеро Алла Галкина — вызваны на сбор национальной команды для подготовки к матчам олимпийского отбора и Кубка губернатора Калининградской области.



Оба турнира пройдут в Калининграде. Кубок губернатора состоится 24-26 июля. Олимпийский отборочный турнир пройдёт 2-4 августа.



Игроки «Локомотива» также были включены в молодёжную и студенческую сборные России. Доигровщица Валерия Шевчук и блокирующая Юлия Бровкина готовятся к первенству мира среди молодёжных команд.

Связующая Дарья Рысева, блокирующая Валерия Зайцева и диагональная Анастасия Стальная будут готовиться к Универсиаде в Неаполе (Италия), сообщает официальный сайт клуба.