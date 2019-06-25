Казанский «Зенит» объявил о подписании контракта с Ф. Воронковым

Казанский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 23-летним доигровщиком Фёдором Воронковым. С 2012 го 2016 год воспитанник барнаульской школы «Заря Алтая» выступал в Высшей лиге «Б» за «Университет» из Барнаула, а затем перешёл в новокуйбышевскую «Нову» (2016-2019).



В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба из Новокуйбышевска.

В 2017 году Фёдор завоевал серебро молодёжного чемпионата мира.

В составе сборной России он принимает участие в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Фёдор дебютировал в сборной России 9 июня в матче с Италией (3:0).



«Мы рады снова приветствовать Фёдора в Казани. Желаем хорошей игры и побед в составе «Зенита»! — говорится в сообщении.

Подопечные Владимира Алекно в минувшем чемпионате России заняли второе место.