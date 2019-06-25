Цветан Соколов стал игроком казанского «Зенита»

Казанский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 29-летним болгарским диагональным Цветаном Соколовым. В прошедшем сезоне он помог итальянскому клубу «Любе Чивитанова» выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

В финале Лиги чемпионов итальянская команда оказалась сильнее казанского «Зенита».

Ранее болгарин выступал за «Марек Унион-Ивкони» (Болгария), «Трентино» (Италия), «Кунео» (Италия) и «Халкбанк» (Турция).

Соколов — трёхкратный победитель Лиги чемпионов (2009, 2010, 2019), трёхкратный победитель клубного чемпионата мира (2009, 2010, 2011), трёхкратный чемпион Италии (2011, 2017, 2019), чемпион Турции (2016), трёхкратный обладатель Кубка Италии (2010, 2012, 2017), обладатель Кубка Турции (2015).

В составе сборной Болгарии Цветан стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2009 года.

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