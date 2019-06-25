Высшая лига «А» расширена до 18 клубов

В Высшей лиге «А» чемпионата России в сезоне-2019/20 выступят 18 команд. В состав участников соревнований были добавлены фарм-клубы «Динамо», «Локомотива» и «Белогорья», сообщает «Спорт Бизнес Online». В Высшую лигу «А» поднялись «Владимир» и «Магнитка-Университет» из Магнитогорска, занявшие первое и пятое места в Высшей лиге «Б» соответственно.



Команды будут играть по туровой системе и проведут по 34 матча.



Состав участников Высшей лиги «А»

«Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Академия-Казань», «Белогорье-2» (Белгород), «Владимир», «Грозный», «Динамо» (Челябинск), «Динамо-2» (Москва), «Искра» (Московская область), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Локомотив-2» (Новосибирск), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск), МГТУ (Москва), «Нефтяник» (Оренбург), «Тархан» (Стерлитамак), «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), «Тюмень», «Университет» (Барнаул), «Ярославич» (Ярославль).

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