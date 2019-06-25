Высшая лига «А» расширена до 18 клубов

В Высшей лиге «А» чемпионата России в сезоне-2019/20 выступят 18 команд. В состав участников соревнований были добавлены фарм-клубы «Динамо», «Локомотива» и «Белогорья», сообщает «Спорт Бизнес Online». В Высшую лигу «А» поднялись «Владимир» и «Магнитка-Университет» из Магнитогорска, занявшие первое и пятое места в Высшей лиге «Б» соответственно.
Команды будут играть по туровой системе и проведут по 34 матча.
Состав участников Высшей лиги «А»
«Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Академия-Казань», «Белогорье-2» (Белгород), «Владимир», «Грозный», «Динамо» (Челябинск), «Динамо-2» (Москва), «Искра» (Московская область), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Локомотив-2» (Новосибирск), «Магнитка-Университет» (Магнитогорск), МГТУ (Москва), «Нефтяник» (Оренбург), «Тархан» (Стерлитамак), «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), «Тюмень», «Университет» (Барнаул), «Ярославич» (Ярославль).
- 25 июня 2019
-
13:24
-
12:31
-
11:17
-
10:19
-
09:01
-
08:42
- 24 июня 2019
-
17:00
-
16:49
-
15:14
-
14:05
-
13:09
-
12:44
-
12:08
-
11:48
-
11:23
-
10:20
-
09:19
-
05:29
- 23 июня 2019
-
16:32
-
13:45
-
12:38
-
10:37
-
09:02
-
01:31
- 22 июня 2019
-
17:55
-
14:58
-
13:35
-
12:31
-
02:12
-
00:17
- 21 июня 2019
-
21:08
-
19:27
-
16:09
-
15:37
-
14:26