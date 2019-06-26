Халецкая и Лазаренко вызваны в сборную России
Волейболистки краснодарского «Динамо» Мария Халецкая и Ангелина Лазаренко вызваны на сбор национальной команды для подготовки к матчам олимпийского отбора и Кубка губернатора Калининградской области, сообщает официальный сайт клуба.
Оба турнира пройдут в Калининграде. Кубок губернатора состоится 24-26 июля. Олимпийский отборочный турнир пройдёт 2-4 августа.
Ранее стало известно, что в сборную России вызваны доигровщицы Ирина Воронкова и Маргарита Курило, а также либеро Алла Галкина, выступающие за калининградский «Локомотив».
В розыгрыше Лиги наций женская сборная России заняла 14-е место.
В юниорскую сборную России были вызваны три волейболистки краснодарского «Динамо» — Есения Мишагина, Екатерина Пипунырова и Ольга Зверева.
Воронкова, Курило и Галкина вызваны на сбор перед олимпийской квалификацией
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