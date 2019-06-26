Халецкая и Лазаренко вызваны в сборную России

Волейболистки краснодарского «Динамо» Мария Халецкая и Ангелина Лазаренко вызваны на сбор национальной команды для подготовки к матчам олимпийского отбора и Кубка губернатора Калининградской области, сообщает официальный сайт клуба.

Оба турнира пройдут в Калининграде. Кубок губернатора состоится 24-26 июля. Олимпийский отборочный турнир пройдёт 2-4 августа.

Ранее стало известно, что в сборную России вызваны доигровщицы Ирина Воронкова и Маргарита Курило, а также либеро Алла Галкина, выступающие за калининградский «Локомотив».

В розыгрыше Лиги наций женская сборная России заняла 14-е место.

В юниорскую сборную России были вызваны три волейболистки краснодарского «Динамо» — Есения Мишагина, Екатерина Пипунырова и Ольга Зверева.