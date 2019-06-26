Алекно: после 10-летней гегемонии мы забыли, что бывает тяжело

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил выступление команды в сезоне. Коллектив из столицы Татарстана выиграл Кубок и Суперкубок России, а также завоевал серебро Суперлиги и Лиги чемпионов.
«13 других команд Суперлиги мечтали бы о двух кубках и двух серебряных медалях по итогам сезона. В Казани это расценили как провал. Я считаю, это не провал – это данность. Команда была. По работе, по отношению в раздевалке не было проблем. На тренировках на износ работали. Но после 10-летней гегемонии мы забыли, что бывает тяжело. Михайлову, Бутько, Андерсону и так далее было легко в 25 лет. Сейчас им за 30 – это уже другое.
Когда стало тяжело, игроки смотрели больше назад, а не вперёд. И не нашли мотивации бороться до конца. На мой взгляд, в финале «Кузбасс» хотел большего, а нас устраивало то, что есть. В большей степени сужу и по себе. Лет пять-семь назад мне хватило бы одного взгляда на них, чтобы изменить лица. А сейчас я стоял, как они. Техническое «давай-давай» в этой ситуации не мотивировало. Что-то требует перезагрузки», — цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».
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