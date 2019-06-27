Олимпийский чемпион Ильиных продолжит карьеру в чемпионате Греции

Олимпийский чемпион 2012 года, российский доигровщик Дмитрий Ильиных в следующем сезоне будет выступать за греческий ПАОК, сообщает «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне 32-летний волейболист защищал цвета красноярского «Енисея». Ильиных вышел на площадку в 30 матчах и набрал 204 очка.



Ранее Дмитрий играл за «Металлоинвест» (2008/09), «Белогорье» (2009-2015), «Газпром-Югру» (2015/16), катарский «Аль-Араби» (2015/16), московское «Динамо» (2016/17) и «Кузбасс» (2017/18).



В составе сборной России Ильиных также стал победителем чемпионата Европы 2013 года и Мировой лиги 2011 года.



ПАОК в прошедшем сезоне стал серебряным призёром чемпионата Греции. В 1/16 Кубка ЕКВ он сыграет с украинским клубом «Барком-Кажаны».