Олимпийский чемпион Ильиных продолжит карьеру в чемпионате Греции
Олимпийский чемпион 2012 года, российский доигровщик Дмитрий Ильиных в следующем сезоне будет выступать за греческий ПАОК, сообщает «Спорт Бизнес Online».
В минувшем сезоне 32-летний волейболист защищал цвета красноярского «Енисея». Ильиных вышел на площадку в 30 матчах и набрал 204 очка.
Ранее Дмитрий играл за «Металлоинвест» (2008/09), «Белогорье» (2009-2015), «Газпром-Югру» (2015/16), катарский «Аль-Араби» (2015/16), московское «Динамо» (2016/17) и «Кузбасс» (2017/18).
В составе сборной России Ильиных также стал победителем чемпионата Европы 2013 года и Мировой лиги 2011 года.
ПАОК в прошедшем сезоне стал серебряным призёром чемпионата Греции. В 1/16 Кубка ЕКВ он сыграет с украинским клубом «Барком-Кажаны».
«Енисей» расстался с Панычевым, Куликовым и Ильиных
- 27 июня 2019
-
11:00
-
10:04
-
09:45
-
09:05
- 26 июня 2019
-
22:19
-
16:39
-
16:03
-
15:26
-
15:03
-
14:56
-
14:38
-
14:32
-
14:09
-
13:13
-
12:20
-
11:25
-
10:13
-
09:01
- 25 июня 2019
-
16:12
-
15:10
-
14:05
-
13:24
-
12:31
-
11:17
-
10:19
-
09:01
-
08:42
- 24 июня 2019
-
17:00
-
16:49
-
15:14
-
14:05
-
13:09
-
12:44
-
12:08
-
11:48
Партнерский контент