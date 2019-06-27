Чернышов: казанское «Динамо» откровенно ошиблось с Микисковой

Директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов оценил выступление команды в минувшем сезоне. Подопечные Ришата Гилязутдинова в Суперлиге заняли четвёртое место.

«Главный вопрос — в комплектовании команды на следующий сезон, постановка задач и решение вопроса по финансированию. Что касается итогов прошедшего сезона, то я сторонник придерживаться старой истины: «Счёт на табло всегда справедлив». Да, мы привыкли в предыдущие годы быть на первом-втором местах. То есть для нас участие в финале стало задачей-минимум. Но на сегодняшний день мы на четвёртом месте, и все три команды, которые заняли позиции выше, объективно имеют более сбалансированные составы, имеют звёздных игроков.



Волейбол — такая игра, где не схалтуришь, не спрячешься. Всё на виду. Шестёрка на поле — это как стул на четырёх ножках. На трёх он уже падает. Так и здесь: кто-то выпал из игры — и уже не то.



Давайте по порядку: московское «Динамо» — команда без слабых мест. «Уралочка» — тоже без слабых мест плюс там очень сыгранный состав с отличной физической подготовкой. Они чудом не выиграли у московского «Динамо». У «Локомотива» из Калининграда было преимущество в том, что они только образовались и не играли в еврокубках, были сосредоточены только на чемпионате России. У них было время для тренировок, для восстановительных мероприятий. Плюс везде в эти командах прекрасные тренерские штабы. Как и у нас. Но у нас постоянно на площадке было два молодых игрока, которые, как свойственно молодым, не всегда стабильно выступали.



Мы и собирали команду, и вели беседы. Вроде все всё понимают, но есть объективные моменты, которые молодым нужно пройти. Отыграть свои важные матчи, свои плей-оффы, поражения, трудности, чтобы в будущем не ошибаться. Если игрок — мастер и готов становиться звездой, то он с честью эти испытания вынесет. Либо он может сломаться. В итоге у нас, по сути, не было «скамейки», ротации. Менять состав мы толком не могли. Кто-то из игроков «скамейки» свой предоставленный шанс не смог использовать так, как нужно. Ждали, что некоторые игроки используют свой шанс в одной расстановке, в одной партии и проявят себя блестяще. Но где-то не получилось. Поэтому результат сезона закономерен. Здорово, что мы прошли краснодарское «Динамо» в четвертьфинале плей-офф. Прошли, отмечу, достаточно уверенно.

Могу сказать так, что общий уровень игроков у нас упал в прошедшем сезоне. Молодые волейболистки попадают в самое пекло и играют против игроков высочайшего мирового уровня. Ту же Татьяну Кадочкину изначально брали в основной состав, чтобы она в команде прижилась, эпизодически играла, а ей в этом сезоне пришлось стать чуть ли не лидером команды. Ей дали шанс, и она им воспользовалась.

Мы в этом году попытались сделать симбиоз молодых и амбициозных игроков. Могу признать, что мы откровенно ошиблись с легионером из Чехии Микисковой. Хотя мы брали её больше для того, чтобы она составила конкуренцию Малыгиной. Но травмы и какие-то личностные факторы не позволили Даше Малыгиной блеснуть", — цитирует Чернышова «Реальное время».

В 1/16 Кубка ЕКВ «Динамо» сыграет с немецким «Потсдамом».

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