Чернышов: казанское «Динамо» ищет легионера. Готовы вложить большие деньги

Директор казанского «Динамо» Сергей Чернышов рассказал о формировании состава команды на следующий сезон. В минувшем чемпионате России подопечные Ришата Гилязутдинова в Суперлиге заняли четвёртое место.

«Что касается нового сезона, то наша стратегия меняется. Мы усиливаемся и уже сделали покупки двух очень сильных игроков. Мы приобрели хорватку Саманту Фабрис в диагональ. В прошедшем сезоне мы практически играли без диагональной, а сейчас у нас приобретается мощный игрок. Ни Микискова, ни Малыгина толком на этой позиции не сыграли, а выход Кадочкиной — это был аварийный вариант. Теперь у нас есть Фабрис.

Второе приобретение — это на данный момент лучшая либеро в стране Анна Малова-Подкопаева. Так как Екатерина Кабешова завершила свою девятилетнюю карьеру в «Динамо-Казань», мы об этом знали ещё после Нового года, пожелали удачи, она огромная молодец. Третье: мы возвращаем из аренды связующую Таню Романову. Два последних года Татьяна была в аренде в «Уралочке» у легендарного тренера Николая Карполя.

Одна из причин поражения «Динамо-Казань» в борьбе за третье место — вдохновенная высококлассная игра Татьяны. Романова возвращается в Казань, чтобы существенно усилить позицию связующего игрока, составить достойную конкуренцию Евгении Старцевой.

Из проблемных вопросов у нас остаётся позиция доигровщиков. Мы ищем легионера. Готовы вложить даже какие-то большие деньги, лишь бы был толк. Это можно будет обсуждать, только когда появится подходящая кандидатура. Рынок всем хорошо известен, все игроки России и мира на виду. Но нам нельзя ошибиться. Нужен стабильный надёжный игрок определённого уровня, который не проседает. Нам нужен игрок уровня дель Коре или Ларсон. Но такие сейчас на больших и долгосрочных контрактах.

Мы уже 11 лет занимаемся руководством женского волейбольного клуба. Комплектация команды — это отлаженный процесс, где главный заказчик — главный тренер. Ему рулить процессом и отвечать за результат. В его тренировочный процесс никто не лезет. В некоторых городах и клубах происходят такие вещи, когда президент клуба кричит игроку, кому и куда пасовать, требует, командует. В Казани это исключено. Мы подходим к этому как к персональной ответственности отдельного человека и кредиту доверия на каждом участке", — цитирует Чернышова «Реальное время».

В 1/16 Кубка ЕКВ «Динамо» сыграет с немецким «Потсдамом».