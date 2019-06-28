«Пляжники» Красильников и Стояновский победили на старте ЧМ в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Россию на турнире представляют четыре мужские и две женские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Игорь Величко/Максим Худяков, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.

В матче первого тура группового этапа Красильников и Стояновский обыграли представителей Японии Юсуке Исииму и Юю Агебу со счётом 2:0 (21:10, 21:13).

29 июня

Красильников/Стояновский (Россия) — Каминати/Раньери (Италия).

1 июля

Красильников/Стояновский (Россия) — Допплер/Хорст (Австрия).

Ранее россияне Лешуков и Семёнов победили Ассама Ахмеда Махмуда и Тамера Абдельрасула из Катара со счётом 2:0 (21:15, 21:14).

Семёнов и Лешуков победили в первом туре чемпионата мира по пляжному волейболу