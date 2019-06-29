Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
В матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций сборная России в Брисбене (Австралия) обыграла Аргентину со счётом 3:2 (25:19, 22:25, 25:18, 21:25, 15:11) и наряду с командами Бразилии и Ирана гарантировала себе место в «Финале шести».
В составе российской сборной Игорь Филиппов набрал 17 очков, Денис Земчёнок — 15, Фёдор Воронков — 14. Россия, занимающая третье место в турнирной таблице, одержала 11 побед в 14 матчах турнира (31). Лидирует команда Бразилии (33). Таким образом, россияне уже не смогут опуститься ниже первой четвёрки.
В заключительной игре предварительного раунда Россия в воскресенье, 30 июня, встретится с командой Китая.
Сборная России является действующим победителем Лиги наций.
Волейболисты сборной России на тай-брейке победили Аргентину в Лиге наций
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