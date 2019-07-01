«Пляжницы» Макрогузова и Холомина проиграли во втором туре чемпионата мира
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина во втором туре чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия) проиграли представительницам Аргентины Ане Галлай и Фернанде Перейре со счётом 1:2 (21:15, 17:21, 14:16).
На старте соревнований россиянки взяли верх над китаянками Линь Мэймэй и Цзэн Цзиньцзинь со счётом 2:0 (21:15, 21:11).
Завтра, 2 июля, Макрогузова и Холомина сыграют с американской парой Росс/Хьюз.
Пары, которые займут первые два места в группе, а также четыре лучшие дуэта их тех, кто станет третьими, выйдут в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.
Общий призовой фонд чемпионата мира, который завершится 7 июля, составляет $ 1 млн.
Макрогузова и Холомина стартовали с победы на ЧМ по пляжному волейболу
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