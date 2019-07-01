Моисеева и Сырцева победили на этапе чемпионата EEVZA в Зеленоградске

В Зеленоградске Калининградской области прошёл первый этап чемпионата Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации по пляжному волейболу. В женском турнире победили россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева.

В мужских соревнованиях первенствовали белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко. Россияне Антон Кислицын и Даниил Кувичка завоевали бронзу, сообщает официальный сайт ВФВ.



Женщины. Финал

Александра Моисеева/Екатерина Сырцева (Россия) – Александра Ганенко/Анастасия Фролова (Россия) — 2:0 (21:14, 21:14).

Матч за третье место

Ксения Дабижа/Дарья Рудых (Россия) — Вирбицкайте/Грудзинскайте (Литва) – 2:1 (21:14, 15:21, 15:4).

Мужчины. Финал

Дедков/Петрушко (Беларусь) – М. Самойлов/Смитс (Латвия) – 2:0 (21:16, 21:12).

Матч за третье место

Кислицын/Д. Кувичка (Россия) – Быканов/Лихолетов (Россия) – 2:0 (21:17, 21:15).