Калининградский «Локомотив» объявил состав на следующий сезон
Серебряный призёр минувшего розыгрыша российской Суперлиги калининградский «Локомотив» завершил комплектование состава на следующий сезон. Команду покинули Елена Литовченко, Валерия Сафонова и Юлия Кутюкова.
Новичками «Локомотива» стали Маргарита Курило и Татьяна Юринская, а также диагональная Анастасия Стальная.
Состав «Локомотива» на сезон-2019/20
Диагональные: Ана Клегер, Анастасия Стальная.
Блокирующие: Екатерина Орлова, Юлия Подскальная, Валерия Зайцева, Юлия Бровкина.
Связующие: Бояна Живкович, Дарья Рысева.
Доигровщицы: Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Валерия Шевчук, Татьяна Юринская.
Либеро: Алла Галкина, Виктория Горбачёва.
«Локомотив» начнёт подготовку к сезону в середине июля, сообщает официальный сайт клуба.
Доигровщица сборной России Юринская перешла в «Локомотив»
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