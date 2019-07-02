Калининградский «Локомотив» объявил состав на следующий сезон

Серебряный призёр минувшего розыгрыша российской Суперлиги калининградский «Локомотив» завершил комплектование состава на следующий сезон. Команду покинули Елена Литовченко, Валерия Сафонова и Юлия Кутюкова.

Новичками «Локомотива» стали Маргарита Курило и Татьяна Юринская, а также диагональная Анастасия Стальная.



Состав «Локомотива» на сезон-2019/20

Диагональные: Ана Клегер, Анастасия Стальная.

Блокирующие: Екатерина Орлова, Юлия Подскальная, Валерия Зайцева, Юлия Бровкина.

Связующие: Бояна Живкович, Дарья Рысева.

Доигровщицы: Ирина Воронкова, Маргарита Курило, Валерия Шевчук, Татьяна Юринская.

Либеро: Алла Галкина, Виктория Горбачёва.



«Локомотив» начнёт подготовку к сезону в середине июля, сообщает официальный сайт клуба.