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Макрогузова и Холомина победили американок на чемпионате мира в Гамбурге

Макрогузова и Холомина победили американок на чемпионате мира в Гамбурге
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в третьем туре чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия) обыграли американок Саммер Росс и Сару Хьюз со счётом 2:0 (21:16, 21:18).

На старте соревнований россиянки взяли верх над китаянками Линь Мэймэй и Цзэн Цзиньцзинь со счётом 2:0 (21:15, 21:11), а во втором туре проиграли представительницам Аргентины Ане Галлай и Фернанде Перейре — 1:2 (21:15, 17:21, 14:16).

Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф чемпионата мира.

Пары, которые займут первые два места в группе, а также четыре лучших дуэта из тех, кто станет третьими, выходят в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $ 1 млн.

«Пляжницы» Макрогузова и Холомина проиграли во втором туре чемпионата мира
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