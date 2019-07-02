Макрогузова и Холомина победили американок на чемпионате мира в Гамбурге

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в третьем туре чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия) обыграли американок Саммер Росс и Сару Хьюз со счётом 2:0 (21:16, 21:18).

На старте соревнований россиянки взяли верх над китаянками Линь Мэймэй и Цзэн Цзиньцзинь со счётом 2:0 (21:15, 21:11), а во втором туре проиграли представительницам Аргентины Ане Галлай и Фернанде Перейре — 1:2 (21:15, 17:21, 14:16).



Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф чемпионата мира.



Пары, которые займут первые два места в группе, а также четыре лучших дуэта из тех, кто станет третьими, выходят в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.



Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $ 1 млн.