«Пляжники» Лешуков и Семёнов потерпели второе поражение на чемпионате мира
В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов в матче 3-го тура группового этапа проиграли бразильцам Алисону и Альваро Фильо со счётом 0:2 (24:26, 19:21).
В 1-м туре россияне обыграли представителей Катара Ассама Ахмеда Махмуда и Тамера Абдельрасула со счётом 2:0 (21:15, 21:14), а во 2-м потерпели поражение от американской пары Уильям Аллен/Стаффорд Слик — 1:2 (21:13, 25:27, 12:15).
Пары, которые займут первые два места в группе, а также четыре лучших дуэта из тех, кто станет третьими, выходят в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.
Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $ 1 млн.
Лешуков и Семёнов потерпели первое поражение на ЧМ по пляжному волейболу
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