Яковлев: не могу с уверенностью сказать, что я игрок основного состава сборной

Мужская сборная России уверенно провела основной этап Лиги наций и пробилась в «Финал шести» в Чикаго. Одним из новичков национальной команды стал центральный блокирующий Иван Яковлев, он рассказал каким для него выдался этот дебют.
«Это мой первый год в национальной сборной, до этого был в юниорской и молодёжной командах. Не могу с полной уверенностью сказать, что я игрок основного состава. Рано делать какие-то выводы. Не могли помочь сейчас команде Дмитрий Мусэрский и Артём Вольвич. У нас очень хорошая конкуренция.
Когда я вышел на первый матч в майке сборной России, было очень большое волнение. Ты понимаешь, что даже не клуб свой представляешь, а всю страну, на тебе лежит большая ответственность. Из-за этого некая скованность присутствовала. Но тренер давал возможность не просто играть, а выходить в старте, набираться опыта. Это придавало уверенности. Сейчас мне намного легче начинать матчи, чем в моей дебютной игре в составе сборной.
Я ехал в команду к новому тренеру, а любой наставник, как известно, помогает тебе расти в игровом плане. Я хотел узнать что-то новое, развиваться в профессиональном плане и, надеюсь, это получилось. Я очень рад, что добился своей цели, но останавливаться на этом не собираюсь», — сказала Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихином.
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