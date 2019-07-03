«Пляжники» Лямин и Мыськив одержали вторую победу на ЧМ в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче 3-го тура группового этапа россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив обыграли чилийцев Марко и Эстебана Гимальта со счётом 2:0 (21:19, 21:13).

В матче 1-го тура Лямин и Мыськив потерпели поражение от мексиканской пары Хуан Вирхен/Ломбардо Онтиверос со счётом 0:2 (18:21, 21:23). Во 2-м туре россияне победили немецкий дуэт Флюгген/Элерс – 2:0 (21:17, 21:19).

Никита и Тарас вышли в плей-офф чемпионата мира.

Пары, которые займут первые два места в группе, а также четыре лучших дуэта из тех, кто станет третьими, выходят в 1/16 финала. Остальные восемь команд, занявшие третьи места в группе, сыграют за право продолжить борьбу на турнире.