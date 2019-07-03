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Китаянки проиграли сборной Турции в «Финале шести» Лиги наций

Китаянки проиграли сборной Турции в «Финале шести» Лиги наций
Волейбол / Международный волейбол 0

Женская сборная Китая в матче группового этапа «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) проиграла команде Турции со счётом 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 22:25).

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа A
Китай — Турция — 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 22:25).

Завтра, 4 июля, сборная Турции сыграет с итальянками, а 5-го с командой Италии сразятся китаянки. По две лучшие команды из групп A и B выйдут в полуфинал.

Действующим победителем Лиги наций является сборная США. В прошлогоднем финале американки обыграли команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7).

Женская сборная России на предварительном этапе выиграла лишь 3 матча из 15 и заняла 14-е место в турнирной таблице.

Лига наций (ж)
03 июля 2019, среда. 14:30 МСК
Китай
1 : 3
22:25, 19:25, 25:22, 22:25
Турция
Женская сборная США победила Польшу в «Финале шести» Лиги наций
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