Макрогузова и Холомина пробились в 1/4 финала ЧМ по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В 1/8 финала они одолели бразильянок Агату и Дуду со счётом 2:1 (22:20, 18:21, 22:20).

За выход в полуфинал Макрогузова и Холомина поспорят с победительницами матча Анук Верге-Депре/Йоана Хайдрих (Швейцария) — Мариаф Артачо/Талика Клэнси (Австралия).



Вчера, 4 июля, ещё одна пара из России, Екатерина Бирлова/Евгения Уколова, завершила борьбу на чемпионате мира, в 1/16 финала уступив представительницам Латвии Тине Граудине и Анастасии Кравченок со счётом 0:2 (20:22, 19:21).

В мужском турнире в плей-офф вышли три российские пары: Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семенов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.