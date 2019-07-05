«Пляжники» Богатов и Бахнарь проиграли на старте этапа Мирового тура в Китае

Россияне Пётр Бахнарь и Юрий Богатов неудачно стартовали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Цидуне (Китай). Дуэт в группе А проиграл представителям Китая Ликэцзян Ха/Цзясинь У со счётом 21:19, 16:21, 9:15.

На старте этапа уступила ещё одна российская пара — Максим Сиволап и Артём Ярзуткин. Они потерпели поражение от австрийцев Петера Эглсира и Флориана Шнетцера — 21:19, 19:21, 14:16.

Ранее на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге Константин Семёнов и Илья Лешуков в первом раунде плей-офф победили поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка – 2:0 (21:13, 21:17).

Никита Лямин и Тарас Мыськив преодолели 1/16 финала. Российская пара выиграла у представителей Австралии Клеменса Допплера и Александера Хорста со счётом 2:1 (21:14, 15:21, 16:14).



Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, обыграв Ондржея Перусича и Давида Швейнера из Чехии — 2:0 (21:13, 29:27).