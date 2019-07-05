Мороз — о судействе матча с «Протоном»: у 20-летних от такого руки опускаются

Пятикратная чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе казанского «Динамо», блокирующая Регина Мороз, которая помогла нижегородской «Спарте» выиграть Высшую лигу «А», рассказала о противостоянии с саратовским «Протоном» за право выступать в Суперлиге.

«Шанс был, и неплохой. Но, мне кажется, изначально было уже нечестно сводить в одну пару команду Суперлиги и команду Высшей лиги „А“, потому что там абсолютно разный набор игроков. Если в «Спарте» это в основном волейболистки, никогда не игравшие в Суперлиге, то «Протон», даже при условии, что команда была аутсайдером, весь год играл против игроков национальной сборной, которые рассредоточены по другим клубам Суперлиги. А хорошо известно, что, даже когда ты проигрываешь, выступая на таком уровне, растёт твой профессиональный уровень.

Чтобы шансы на переигровку уравнялись, представителю Высшей лиги «А» надо иметь сумасшедший бюджет, позволяющий пригласить игроков Суперлиги и играть ими. Потому что в матчах с командой Суперлиги мы получаем с той стороны другую подачу и другой приём, а это базовые элементы, без чего не начнёшь играть.

Нужно как минимум человека три, которые могут что-то решить. Тем более в «Спарте» связующие игроки — очень молодые девчата. Опять-таки, это нервы, стресс. Поражение в Саратове в первом матче серии нас сильно подломило. Не буду вспоминать о судействе, но когда девчонкам по 20 лет, и они видят всё это, у них опускаются руки. А «Протон» своего не отдал, в итоге такой результат. На мой взгляд, в мужском чемпионате система обмена между лигами, когда победитель Высшей лиги «А» напрямую выходит в Суперлигу, более справедлива", — цитируют Мороз «Нижегородские новости».